BAHÇELİEVLER Belediyesi ev sahipliğinde, 18 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim toplantısı yapıldı. Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Sahnesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, KOAH'ın tanı ve tedavi süreçleri, hastalığın risk faktörleri ve korunma yöntemleri ele alındı.

Toplantının açılış konuşmalarını Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Doç. Dr. Elif Yelda Niksarlıoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Doç. Dr. Hakan Bahadır ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kronik Havayolu Hastalıklarına Karşı Küresel İş birliği (GARD) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu yaptı.

Oturuma Doç. Dr. Elif Yelda Niksarlıoğlu ve Doç. Dr. Necliye Güngördü başkanlık etti. Oturumda Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, 'KOAH Tanımı ve Tanısı' başlıklı sunumunu, Doç. Dr. Buket Çalışkaner Öztürk ise 'KOAH Tedavisi' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Program, soru cevabın ardından sona erdi.

'HALKIMIZA YÖNELİK BİLİMSEL BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Toplantıyla ilgili konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün 18 Kasım Dünya KOAH Günü. KOAH'ı açmak gerekirse, kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Kanuni diyor ya, 'Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi.' Onunla çok örtüşen bir gündeyiz. Gerçekten en büyük zenginlik aslında sağlık ve o parametreler, sağlık parametrelerinin içerisinde de en önemlilerinden bir tanesi nefes; rahat nefes almak, vermek. Bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hocalarımızla, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı hocalarımızla, Yedikule Göğüs Cerrahisi ile, Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile ve GARD Türkiye ile beraber KOAH hastalarına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapıyoruz, bilimsel bir toplantı yapıyoruz. Tabii sadece KOAH hastalarına değil, özellikle gençler olmak üzere tüm komşularımıza KOAH olmamaları, akciğer obstrüktif hastalığına yakalanmamaları için neler yapmaları gerektiğini anlatan bilimsel bir toplantı. Burada en önemli şey, tabii ki hocalarımız da söyleyecek, meslektaşlarımız da söyleyecek: Sigara, yüzde 70 oranında sigara ve tütün kullanımı, akciğer hastalıklarının nedenlerinden birisi. Bu hocalarımızla beraber sunumlarını yapıyorlar şimdi. Birazdan da soru-cevapları alıp vatandaşımızı, komşumuzu, Bahçelievler Belediyesi olarak bilinçlendirmeye çalışacaklar" dedi.

'ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BİLİNÇLENDİRME AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Bu gibi toplantıların özellikle çocuklar ve gençler açısından önemli olduğunu söyleyen Dr. Bahadır, "Özellikle çocukları ve gençleri bilinçlendirme açısından çok önemli. Bir televizyonda, bir programda çocukların bu konuda bir şey öğrenmesi, bir kelime bile öğrenmesi benim için önemli. Bir hekim olarak, hekim belediye başkanı olarak amacım çocuklarımı, gençlerimi, komşularımı sağlıklı hale getirebilmek. Yani bir belediye başkanı sadece kaldırım, yol yapmaz. İnsanlara sağlıklı ortam hazırlar ve sağlıklı olmalarını sağlar. Yani aslında halk sağlığı bizim yaptığımız. Belediyeciliği ben öyle görüyorum" diye konuştu.

'KOAH TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ ÖLÜM NEDENİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kronik Havayolu Hastalıklarına Karşı Küresel İş birliği (GARD) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, KOAH hastalığının başlangıç ve tedavi süreci hakkında bilgiler vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Dünya KOAH Günü. KOAH sonuçta kronik, müzmin hava yollarının iltihabı ve bu iltihap nedeniyle tıkayıcılığıyla giden bir akciğer hava yolları hastalığı. Bu hastalık özellikle dünya için çok önemli. Çünkü dünyadaki dördüncü önemli ölüm nedenlerinden bir tanesi. Dünyada dördüncü olabilir ama Türkiye'deki üçüncü ölüm nedeni haline gelmiş durumda. Bu hastalığın en önemli nedeni sigara. Hastaların yüzde 70-80'inde özellikle sigara nedeniyle olmakta. Dolayısıyla sigara ve diğer tütün ürünlerinin yok edilmesi, bu hastalığın önlenmesinde çok önemli. Çünkü önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Bu hastalık özellikle bunun dışında genetik faktörler, çevre kirliliği, birtakım meslekler nedeniyle, düşük doğum ağırlığı gibi doğumsal nedenler ve erken doğum gibi nedenlerle de meydana gelebilmekte. Peki ne oluyor? Hastalarımız bize nasıl başvuruyor? İlk olarak, hele ki sigara içtiği için öksürük ve balgam çıkarma oluyor. Bu öksürük ve balgam çıkarmayı çok önemsemiyor. Çok uzun sürmesine rağmen 'Normaldir, doğaldır' diyor. Bunun arkasından bir nefes darlığı ekleniyor. Özellikle eforda belirgin bir nefes darlığı oluyor ve bununla birlikte hastalarda bir yorgunluk da oluşuyor. Nefes darlığı artık daha belirgin hale gelince başvuruyor. Bir an önce başvurması bizim için çok önemli. Çünkü hava yolları, oksijenin gidip geldiği, karbondioksitin atıldığı, oksijenin vücuda dağıldığı yer. Burada tıkayıcılık söz konusuysa bunu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltmezsek diğer sistemler de yine etkilenmiş oluyor. Bunun için verdiğimiz ilaçlarımız var. Özellikle pulmoner rehabilitasyonla hastaların fiziksel kapasitelerini artırmamız mümkün. Beslenmelerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Tüm bunlar nedeniyle bir an önce başvurmaları, KOAH olmuş hastaların da mutlaka kontrole gelmeleri, en azından bir kere olsun aile hekimlerine başvurmaları, gerekirse göğüs hastalıklarına gitmeleri çok önemli. Sadece bu yakınmalar değil, tanı için doğru nefes ölçümlerinin de yapılması çok önemli. Bu nefes ölçümleri sonrasında biz KOAH tanısını koyuyoruz."

'ATAK GEÇİRMEDEN BİZE BAŞVURMALARI ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Gemicioğlu, erken teşhisinde çok önemli olduğunu, hastanın atak geçirmeden kendilerine başvurmaları gerektiğini belirterek, "Erken teşhis için özellikle hastaların sigara maruziyeti, çevre kirliliği ya da mesleki maruziyetleri varsa ya da doğdukları zaman erken doğum, düşük doğum ağırlığı söz konusuysa, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler başlamışsa bir an önce başvurmaları lazım. Neden? Çünkü atak geçirmeden başvurmaları bizim için çok önemli. Atakla geliyorlar. Halbuki atak olduktan sonra, yani bir antibiyotik kullanımı veya kortizonlu haplar kullanımı olduktan sonra o ataklar hastalığı geriye götürüyor. Bu ataklardan korunmayı onlara öğreteceğiz. Yani bu hastaların özellikle grip aşılarını, pnömokok aşılarını, bunları zatürre olmasınlar diye, yani zatürre aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Hele bazı hastalarımıza artık geri ödemesi olmasa da yine bazı aşılarımız var. Özellikle bu aşıları da öneriyoruz; rinovirüs aşısı gibi. Bizim için çok önemli. Yine boğmaca aşısı var. Bunların hepsini öncelikle öneriyoruz. Sigara bırakma ilk kuralımız. Sigara içiyorsa, evinde başkası içiyorsa yine ilk kuralımız bunu bırakması, aşılarının olması. Sonra da bu daralmış hava yollarını genişletecek olan ilaçları veriyoruz. Bunları düzgün kullanmaları lazım. Bunları kullanmadıklarında, artık darlık çok kötü hale geldiğinde mecburen oksijen tedavisine geçiyoruz. Sürekli oksijen kullanmaları gerekiyor. Bazen direkt oksijen de yetmiyor, bunları birtakım maskelerle, basınçlı maskelerle de vermek zorunda kalıyoruz. Diğer organları da tutulabildiği için, diğer organları da bu oksijensizlikten dolayı etkilenip başka hastalıklar ortaya çıkarabildiği için erken teşhis bizim için önemli. Buna göre yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı