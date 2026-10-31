İstanbul Bahçelievler'de inşaat temelinde yangın çıktı, duman kilometrelerce görüldü

İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temelindeki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülürken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir inşaatta çıktı. Edinilen bilgiye göre inşaatın temelinde bulunan izolasyon malzemeleri, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İnşaat alanından yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı