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Bahçelievler'de 6 katlı oteldeki yangında konaklayanlar tahliye edildi

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Bahçelievler'de 6 katlı oteldeki yangında konaklayanlar tahliye edildi Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de 6 katlı oteldeki yangında konaklayanlar tahliye edildi
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Bahçelievler'de Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak'ta saat 22.00 sıralarında 6 katlı otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otelde konaklayanlar tahliye edildi; yangın çevredekilerce söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otele yayılırken, konaklayan kişiler tahliye edildi. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak'ta çıktı. 6 katlı otelden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otele yayıldı. Yangın sırasında otelde konaklayan kişiler tahliye edilirken, çevredekiler alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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