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Bahçelievler'de şüpheli, boş dükkandan 2 telefon çalarken kameraya yakalandı

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Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde dün bir dükkana gelen şüpheli, içeride kimse olmamasından faydalanıp tezgahtaki 2 telefonu alıp çıktı. Dükkan sahibi polise ihbarda bulundu; hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Soğanlı Mahallesi'nde dün cep telefonu ve aksesuarları satışı yapılan dükkana gelen şüpheli, içeride kimsenin olmamasından da faydalanarak tezgahtaki 2 telefonu alarak çıktı.

Telefonlarının çalındığını fark eden dükkan sahibi polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dükkanın önünden geçen şüphelinin, geri dönüp içeriye girmesi ve 2 telefonu alması yer aldı.

Kaynak: AA
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