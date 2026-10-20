Bahçelievler'de şüpheli, boş dükkandan 2 telefon çalarken kameraya yakalandı

Bahçelievler'de şüpheli, boş dükkandan 2 telefon çalarken kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde dün bir dükkana gelen şüpheli, içeride kimse olmamasından faydalanıp tezgahtaki 2 telefonu alıp çıktı. Dükkan sahibi polise ihbarda bulundu; hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bahçelievler'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Soğanlı Mahallesi'nde dün cep telefonu ve aksesuarları satışı yapılan dükkana gelen şüpheli, içeride kimsenin olmamasından da faydalanarak tezgahtaki 2 telefonu alarak çıktı.
Telefonlarının çalındığını fark eden dükkan sahibi polise ihbarda bulundu.
Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, dükkanın önünden geçen şüphelinin, geri dönüp içeriye girmesi ve 2 telefonu alması yer aldı.
Kaynak: AA