Kuyumcukent'te 64 kilogram altın soruşturmasında 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 firma sahibinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 28'i adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 170 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir konulduğu, 70 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasının ele geçirildiği öğrenildi.

Soruşturma

Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firma sahibinin dolandırıldığı iddiası üzerine yapılan çalışmada, aynı yerleşkede kuyumculuk faaliyeti yürüten H.K. (52) ve O.K. (46) tarafından firma sahiplerinden işlenmiş altınların kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satılacağı vaadiyle teslim alındığı ancak bedellerinin ödenmediği belirlenmişti.

Firma sahiplerinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratıldıkları tespit edilmiş, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 6 Ekim'de İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA