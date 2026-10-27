İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Yıkılmanın ardından bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Binalardan gelen çatırdama sesleri ve hissedilen sallantı mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI, İKİ BİNANIN ZEMİNİ ÇÖKTÜ

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte inşaat alanının hemen bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme oluştu.

Binalardan yükselen çatırdama sesleri ve hissedilen sallantı üzerine vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Yaşananların ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

20 DAİRE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, risk altındaki iki binanın boşaltılmasına karar verildi.

Toplam 20 dairenin bulunduğu binalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakinlerinin bazı kişisel eşyalarını kontrollü şekilde almalarına izin verildi.

"BAĞIRIŞMALARA UYANDIM, KALKARKEN YERE DÜŞTÜM"

Olay sırasında evinde bulunan bir mahalle sakini, gece yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Gece saat 02.00 sıralarında uyuduğunu belirten genç, "Ben gece 2 gibi yatmıştım. Bağırışmalara uyandım. Olay gece 3 gibi oldu. Kalkarken yere düştüm. Ben o kadar da çok hissetmedim ama ekipler binayı sarmıştı. İki binayı da tahliye ettiler" dedi.

"KAPILAR EĞİLDİ, BÜTÜN BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

Bina sakinlerinden Ozan Ünsal da istinat duvarının yıkılmasının ardından binalarda hasar oluştuğunu söyledi.

Ünsal, "Arka taraftaki binanın istinat duvarının kaymasından ötürü binada çatlaklar oluştu. Bütün bina tahliye edildi. Kapılar eğildi. Arka bahçe duvarı yıkıldığından bina tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

EKİPLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Yaşanan olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, çökme meydana gelen iki binada inceleme başlatıldı.

Ekiplerin, binalardaki hasarın boyutunu ve güvenlik durumunu belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı