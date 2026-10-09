Haberler

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda alacak meselesinde ölen polis memuru Orçan toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda alacak meselesinde ölen polis memuru Orçan toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Nurdağı'nda görevli polis memuru Sadullah Orçan (55) hayatını kaybetti. Orçan, Beyoğlu Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden polis memuru Sadullah Orçan için Türkoğlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sadullah Orçan (55) ile bir kişi silahla vuruldu. Ağır yaralan Orçan, hayatını kaybetti.

Polis memuru Sadullah Orçan, için bugün Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi Bahçelievler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Orçan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Orçan'ın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e 'fon' tepkisi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla

Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Camilerde Gazze hutbesi! Diyanet’ten boykot çağrısı

Camilerde "Gazze" hutbesi! Diyanet'ten önemli çağrı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı