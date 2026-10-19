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Prof. Dr. Yozgat, çocuklarda üfürümlerin yüzde 80-90'ının masum olduğunu söyledi

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Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, çocuklarda duyulan üfürümlerin yüzde 80-90'ının masum olduğunu belirtti. Yozgat, üfürümün nedeninin EKO ve çocuk kardiyolojisi değerlendirmesiyle ayırt edilebildiğini söyledi.

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, kalpte duyulan her üfürümün kalp hastalığı anlamına gelmediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yozgat, çocuklarda duyulan üfürümlerin büyük bölümünün masum olduğunu ifade etti.

Yozgat, üfürümün altında bir hastalık olup olmadığının EKO ile ortaya konulabildiğini anlatarak, bazı çocuklarda bu sesin yalnızca büyüme döneminde kalpten geçen kanın farklı hızlarda akmasına bağlı olarak duyulabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Yozgat, üfürümün, doktorun kalbi dinlerken normal kalp seslerinden farklı bir ses duyması anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Aileler ilk bu tabiri duyunca çok tedirgin oluyorlar. Üfürüm demek, normal kalp seslerinden farklı bir ses duymak anlamına geliyor. Ancak aileler bunu duyunca hemen akıllarına kalpte delik ya da kötü bir doğumsal kalp hastalığı geliyor." ifadelerini kullandı.

Üfürümlerin büyük bölümünün iyi huylu olduğuna işaret eden Yozgat, "Duyulan üfürümlerin yüzde 80-90'ı masum oluyor, yani altta bir kalp hastalığını göstermiyor, korkutucu bir adı var ama genellikle sonuç iyi çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Nedenin belirlenmesi için çocuk kardiyolojisi değerlendirmesi önemli"

Üfürümün nedeninin belirlenmesi için çocuk kardiyolojisi değerlendirmesinin önemli olduğunu belirten Yozgat, EKO ile üfürümün bir hastalığa bağlı olup olmadığını ayırt edebildiklerini anlattı.

Yozgat, "Masum üfürüm de duyulan sesin bir hastalığı göstermediği anlamına geliyor. Çocuklar büyürken kalpten geçen kan farklı zamanlarda farklı hızlarda akabilir ve dinleyen doktor tarafından değişik sesler duyulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalpte delik, kapak veya damarlarla ilgili bir sorun tespit edildiğinde de duyulan sesin "patolojik üfürüm" olarak değerlendirildiğini ifade eden Yozgat, üfürümün altında bir kalp hastalığı tespit edilmesi halinde tedavinin hastalığın türüne göre planlandığını, bazı kalp deliklerinin yalnızca takip ve gerektiğinde ilaç tedavisiyle izlenebildiğini kaydetti.

Yozgat, özellikle kalbin üst veya alt bölümlerindeki bazı deliklerin kendi kendine kapanabildiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Ancak bazıları kapanmayabiliyor ve o zaman ameliyat gündeme gelebiliyor. Kalpteki darlıklarda ise girişimsel tedavi seçeneklerini değerlendirebiliyoruz. Darlıklarda balon uygulaması, anjiyo yöntemleriyle gündeme gelebiliyor."

Yozgat, çocuklarda üfürüm değerlendirilirken özellikle 3-10 yaş arasındaki dönemde akut romatizmal ateş ve buna bağlı kapak hastalıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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