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Bahçelievler'de fırtınada devrilen ağaç, park halindeki 3 aracı hasara uğrattı

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Bahçelievler'de fırtınada devrilen ağaç, park halindeki 3 aracı hasara uğrattı Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de fırtınada devrilen ağaç, park halindeki 3 aracı hasara uğrattı
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Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki biri kamyonet 2'si otomobil 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken ağaç itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Bahçelievler'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Yüksel Özden, "Ben aracın içerisindeyken gürültü geldi. Sağa sola baktım, kaza oldu sandım" dedi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Damla 1 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar nedeniyle sokakta bulunan bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Biri kamyonet 2'si otomobil 3 araçta hasar oluşurken ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek araçlar kurtarıldı.

Saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurtulan Yüksel Özden, "Sabah 07.30 gibiydi aracı çalıştırdım işe gitmek için. Bir gürültü geldi. Sağa sola baktım, kaza oldu sandım. Baktım ki ağaç devrilmiş. 3 araçta hasar var. Ben kamyonun içerisindeydim" diye konuştu.

GÜNGÖREN'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Öte yandan Güngören'de de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Ekiplerin çabasıyla ağaç araçların üzerinden kaldırıldı. Araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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