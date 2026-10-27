Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da ilkokul öğrencileri Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da ilkokul öğrencileri Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesini ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler farklı balık türlerini inceleyip sucul canlıları gözlemleyerek bilgi edindi.

Elazığ'da balık müzesi ve akvaryum ünitesini gezen ilkokul öğrencileri, balıkları yakından tanıma fırsatı buldu.

Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, sucul canlıları yakından tanıma fırsatı buldu. Balık Müzesi'nde sergilenen farklı balık türlerini inceleyen öğrenciler, akvaryum ünitesinde bulunan balıkları da gözlemleyerek su canlılarının özellikleri hakkında bilgi edindi. Öğrencilerin su ürünleri ve sucul ekosistemler konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlayan ziyaret, eğitici ve keyifli anlara sahne oldu.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri kurumda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek su ürünleri konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Gaziantep'te çocukların kavgası ölümle bitti! Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlar kamerada

Çocukların kavgası ölümle bitti! O anlar saniye saniye kamerada
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de ilginç takas! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

Yok böyle takas! 100 kilo sucuk verip anahtarı cebine koydu
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı

Kamera karşısındaki siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Netanyahu oyunu kullanıp kamera karşısına geçti: Bu bir acil durum çağrısıdır

Oyunu kullanıp kamera karşısına geçti: Bu bir acil durum çağrısıdır
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları

Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

Hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi