İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Kasım Cumartesi BEDAŞ elektrikler saat kaçta gelecek?

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İstanbul'da 14 Kasım 2026 Cumartesi günü planlı bakım, yatırım ve şebeke çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan kesinti programında Arnavutköy, Avcılar ve Bahçelievler başta olmak üzere etkilenecek mahalle ve sokaklar ile enerji veriliş saatleri açıklandı. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, BEDAŞ elektrikler saat kaçta gelecek? sorularına yanıt arıyor.

14 KASIM İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ'ın 14 Kasım 2026 tarihli planlı kesinti duyurularına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı bölgelerde elektrik kesintileri 09.00 itibarıyla başladı. Çalışmaların türüne ve bölgeye göre değişen kesinti takviminde bazı mahallelerde enerjinin 15.00, bazılarında ise 17.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor.

Arıza veya çalışma sürecinde değişiklik yaşanabileceğinden vatandaşların kendi mahalle ve sokaklarına ait kesinti bilgilerini dikkate alması gerekiyor.

ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Arnavutköy'de 14 Kasım Cumartesi günü abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanıyor. BEDAŞ'ın duyurusuna göre Hadımköy Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılması planlanıyor. Kesinti kaydının güncel durum bölümünde ise çalışma aralığı 09.00-17.00 olarak da yer alıyor.

Kesintiden etkilenen bölge:

- Hadımköy Mahallesi ve ilgili sokaklar

Kesinti nedeni: Abone/şube bağlantısı çalışması.

AVCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Avcılar'da yatırım, SCADA/OSOS ve dönüşüm çalışmaları kapsamında iki ayrı kesinti programı bulunuyor. Her iki çalışma için de 14 Kasım Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanıyor.

Tahtakale Mahallesi'nde etkilenecek sokaklar:

Abide, Akasya, Görkem, Kardelen, Kırçiçeği, Lavanta, Lavanta 2, Meşe, Sibel, Yonca, Yunus, Çalıkuşu, Özpınar, İstanbul Yolu, İstasyon ve Şengün sokakları.

Yeşilkent Mahallesi'nde etkilenecek sokaklar:

Amasyalılar, Atatürk, Birlik, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931 ve Gazi Sokak.

Kesinti nedenleri: Tahtakale Mahallesi'nde yatırım ve SCADA/OSOS çalışması, Yeşilkent Mahallesi'nde ise yatırım ve dönüşüm çalışması.

BAHÇELİEVLER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bahçelievler'de 14 Kasım Cumartesi günü önleyici bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'ın programında kesintinin 09.00-17.00 saatleri arasında sürmesi öngörülüyor. Çalışmadan Bahçelievler'in yanı sıra Güngören ilçesindeki bazı bölgeler de etkileniyor.

Bahçelievler'de etkilenecek sokaklar:

Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Leventler, Naci Kasım, Piri Reis 1 ve Vezir sokakları.

Güngören'de etkilenecek mahalle ve sokaklar:

Güven Mahallesi: Cami, Eski Londra Asfaltı, Okul, Parlar ve Tağmaç sokakları.

Haznedar Mahallesi: Adalar, Altıntaş, Bağcılar, Cami, Eski Londra Asfaltı, Heybeli, Kınalı, Köşkler, Meriç, Sakarya, Sefa ve Şevketdağ sokakları.

Bahçelievler'de ayrıca Kerim Tekin, Saklıvadi ve İpek sokaklarında da 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanıyor.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul'da elektrik kesintisinin bitiş saatini ve etkilenen sokakları öğrenmek isteyen vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi internet sitesindeki planlı kesinti sorgulama ekranından ilçe, mahalle ve sokak bilgilerine göre kontrol yapabiliyor. Çalışma takviminde meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle güncel duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.