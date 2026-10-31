İstanbul Bahçelievler'de inşaattaki izolasyon malzemeleri yanınca panik yaşandı

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BAHÇELİEVLER'de inşaatın temelinde bulunan izolasyon malzemelerinin yanması sonucu çıkan yoğun duman sokakta paniğe neden oldu. Çevredekiler dumandan etkilenmemek için ağız ve burunlarını kapatırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Elmalı Sokak'ta bulunan inşaat alanında çıktı. İnşaatın temelinde bulunan izolasyon malzemeleri, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte çevreyi yoğun siyah duman kapladı. Dumanın sokağa yayılması üzerine çevredekiler ağız ve burunlarını kapatarak dumandan korunmaya çalıştı. Olay nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı