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İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Hasan Uzunoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki kardeşten biri olan Hasan Uzunoğlu'nun yaşamını yitirdiği bildirildi. Peki, Hasan Uzunoğlu kimdir? Bahçelievler inşaat kazasında ölen Hasan Uzunoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HASAN UZUNOĞLU KİMDİR?

Hasan Uzunoğlu, İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen inşaat göçüğünde hayatını kaybeden işçidir. Muhittin Uzunoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Hasan Uzunoğlu, 5 Kasım 2026 tarihinde yaşanan olayda göçük altında kaldı. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

HASAN UZUNOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Hasan Uzunoğlu'nun yaşıyla ilgili kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

HASAN UZUNOĞLU NERELİ?

Hasan Uzunoğlu'nun memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

BAHÇELİEVLER İNŞAAT KAZASINDA NE OLDU?

İstanbul Bahçelievler'de 5 Kasım 2026 tarihinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan Muhittin Uzunoğlu ve kardeşi Hasan Uzunoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucunda Muhittin Uzunoğlu sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan Hasan Uzunoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldı.