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Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkılınca 20 daire tahliye edildi

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Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı yıkılınca bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme meydana geldi. Çökme riski oluşan iki binadaki 20 daire tedbir amacıyla tahliye edilirken sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 2 apartmandaki 20 daire tahliye edildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.

Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde binalarda teknik inceleme yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
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