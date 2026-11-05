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Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında iki kişi kalırken, olay yerine sevk edinilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı