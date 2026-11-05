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Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında iki kişi kalırken, olay yerine sevk edinilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

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Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi.

Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında iki kişi kalırken, olay yerine sevk edinilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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