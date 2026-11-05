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Bahçelievler'de kazıda toprak kayması oldu, işçilerin göçük altında kaldığı öğrenildi

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Bahçelievler'de kazıda toprak kayması oldu, işçilerin göçük altında kaldığı öğrenildi
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Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı öğrenildi; olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken kurtarma çalışması sürüyor.

BAHÇELİEVLER'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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