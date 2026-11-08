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İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da polis merkezinin açılışını yaptı

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da polis merkezinin açılışını yaptı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Şehit Emre Beker Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Şehit Emre Beker Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını yaptı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Arslan da katıldı.

Şehit Emre Beker'in hayat hikayesinin okunmasının ardından yapılan dualarla polis merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Çiftçi, yaptığı konuşmada, Emre Beker'in 2016 yılında Şırnak'ta şehit olduğunu hatırlatarak, "Şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin. Şehadetini kabul eylesin. Ailesine de Allah sabırlar versin. Tüm şehitlerimizin makamı cennet olsun. Gazilerimize de uzun ömür diliyorum. Bu polis merkezinin açılışını Bahçelievler Mahallesi'ne ve Çorum'a hayırlı hizmetler sunsun diye gerçekleştiriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Çiftçi ve Arslan, açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA
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