Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında 2 işçinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde inşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı. Kaymanın ardından 2 işçi göçük altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
İKİ İŞÇİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Göçük alanındaki çalışmalar devam ederken işçilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.