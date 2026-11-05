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Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

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Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
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Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında 2 işçinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde inşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı. Kaymanın ardından 2 işçi göçük altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

İKİ İŞÇİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Göçük alanındaki çalışmalar devam ederken işçilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

aptal aptal işler yapıyorlar. bitişik nizam bir binayı depreme dayanıksız diye yıkıyorlar. yandaki sağlam binanın temelini oyuyorlar. sonra yandaki sağlam bina da hasarlı hale geliyor. bunu herkesin gözü önünde yaparken bir yetkili, bir Allahın kulu da lan ne yapıyorsunuz sağlam binaya zarar vereceksiniz diye uyarmıyor. nasıl bir memlekette yaşıyoruz ya hu

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Haber Yorumlarıkanatmishamza0:

zemin analizini kim yapmış..??

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