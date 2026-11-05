Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde inşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı. Kaymanın ardından 2 işçi göçük altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

İKİ İŞÇİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Göçük alanındaki çalışmalar devam ederken işçilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı