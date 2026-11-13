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Bahçelievler'de beton pompası aracının çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltına alındı

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Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde beton pompası aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki kadına çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi, beton pompası aracının sürücüsü gözaltına alındı.

Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton pompası aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 34 PAZ 276 plakalı beton pompası aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Atamaca'ya (53) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Atamaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Beton pompası aracının sürücüsü M.Ü. (55) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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