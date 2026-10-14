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İstanbul'da etkili olan sağanak, Bahçelievler E-5'te trafiği durma noktasına getirdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak, mesai bitimiyle kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Bahçelievler E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi; vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışın mesai bitimiyle birlikte etkisini sürdürmesi, kent genelinde trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu. E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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