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Bahçelievler'de göçükte mahsur iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralı kurtarıldı

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Bahçelievler'de bir inşaattaki toprak kaymasında göçük altında kalan ve kardeş oldukları öğrenilen iki işçiden biri öldü, diğeri yaralı kurtarıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, inşaatın yanındaki 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

Bahçelievler'de inşaatta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu kardeş oldukları öğrenilen 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu göçük altında kalan işçilerden Muhittin Uzunoğlu kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etrafına güvenlik şeridi çekilen inşaat alanının yanındaki 4 katlı bir bina da tedbiren boşaltıldı.

AFAD ekipleri, göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için tünel açarken, yeni bir toprak kaymasını önlemek amacıyla kazı alanına demir çubuklarla destek sağladı.

Çalışmalar sonucunda Hasan Uzunoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

Uzunoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Kaynak: AA
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