Bahçelievler'de otomobil çöp kamyonuna çarptı, belediye personeli son anda kurtuldu

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BAHÇELİEVLER'de yaya geçidinde bekleyenlere yol vermek için yavaşlayan otomobili sollayan sürücü, aracıyla yol kenarında çöp toplayan kamyona çarptı. Belediye personelinin son anda kurtulduğu kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ekim saat 17.20 sıralarında Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü yaya geçidinde bekleyenlere yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkasında bulunan otomobilin sürücüsü korna çalarak aniden sağ şeride geçti. Hızla ilerleyen otomobil, yol kenarında çöp toplayan kamyona çarptı. Çöp kamyonunda görevli belediye personeli ise çarpmanın yaşandığı sırada son anda kurtuldu. Kaza anı, otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı