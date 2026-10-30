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Bahçelievler'de otomobil çöp kamyonuna çarptı, belediye personeli son anda kurtuldu

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Bahçelievler'de otomobil çöp kamyonuna çarptı, belediye personeli son anda kurtuldu Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de otomobil çöp kamyonuna çarptı, belediye personeli son anda kurtuldu
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Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde 29 Ekim saat 17.20 sıralarında yaya geçidinde yavaşlayan otomobili sollayan sürücü, sağ şeride geçerek yol kenarındaki çöp kamyonuna çarptı. Kamyonda görevli belediye personeli son anda kurtulurken kaza anı araç kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de yaya geçidinde bekleyenlere yol vermek için yavaşlayan otomobili sollayan sürücü, aracıyla yol kenarında çöp toplayan kamyona çarptı. Belediye personelinin son anda kurtulduğu kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ekim saat 17.20 sıralarında Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü yaya geçidinde bekleyenlere yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkasında bulunan otomobilin sürücüsü korna çalarak aniden sağ şeride geçti. Hızla ilerleyen otomobil, yol kenarında çöp toplayan kamyona çarptı. Çöp kamyonunda görevli belediye personeli ise çarpmanın yaşandığı sırada son anda kurtuldu. Kaza anı, otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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