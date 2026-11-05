Bahçelievler'de toprak kaymasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında göçük altında işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda toprak altından çıkartılan Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bahçelievler ilçesi İbrahim Çallı Sokak'ta inşaatının temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında abi kardeş olduğu öğrenilen iki işçi göçük altında kalmış, işçilerden Muhittin Uzunoğlu sağ olarak kurtarılmıştı. AFAD ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda toprak altındaki ikinci işçiye ulaşıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı