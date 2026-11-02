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İstanbul'un Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinden gelen konuklar Edirne'yi gezdi

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İstanbul'un Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinden gelen konuklar Edirne'yi gezdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında İstanbul'un Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinden gelen konuklar Edirne'yi gezdi. Konuklar, Edirne'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Anadoluyuz Biz Projesi kapsamındaki Edirne gezileri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında İstanbul'un Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinden gelen konuklar Edirne'yi gezdi.

Program kapsamında konuklar, Edirne'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Judo müsabakaları yapıldı

Edirne'de Okul Sporları Judo Gençler İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlknur Kobaş Judo Salonu'nda düzenlenen müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara belge ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA
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