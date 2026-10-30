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Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve Mela Bedel konseriyle kutlandı

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Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve Mela Bedel konseriyle kutlandı Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve Mela Bedel konseriyle kutlandı
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Bahçelievler'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında fener alayı yürüyüşünün ardından sanatçı Mela Bedel konser verdi. Milli Egemenlik Parkı'ndaki etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı.

BAHÇELİEVLER'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında sanatçı Mela Bedel konser verdi. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı.

Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler kapsamında fener alayı yüryüşünün ardından sanatçı Mela Bedel, Milli Egemenlik Parkı'nda sahneye çıktı.

'CUMHURİYETİ BÖYLE ŞENLİKLE, COŞKUYLA KUTLAMAK LAZIM'

Konserde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Tüm komşularımın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. 103'üncü yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de sabahtan beri program yapıyoruz. Saat üç buçuktan beri otobüsle dolaşıyoruz. Bayrak dağıtıyoruz, Türk bayrağı dağıtıyoruz komşularımıza ve fener alayı da yaptık. Yaklaşık 1 saattir de fener alayıyla yürüyerekten buraya geldik. Çünkü gençlerimize söz verdik. Cumhuriyeti böyle şenlikle, coşkuyla kutlamak lazım. Burada şunu da vurgulamak istiyorum daha önceden de bahsettim, konuşmamda da bahsettim; İstiklal Caddesi'nde, Karaköy'de, Fatih'te İngiliz askerlerinin olduğu bir İstanbul, Yunanlıların İzmir'de olduğu, İtalyanların, Fransızların olduğu bir ülkeden bu zamana geldik, hamdetmemiz lazım. Yani gerçekten bu önemli. Şu anda işte Irak, Suriye düzeldi ama maalesef Filistin'de, Gazze'de, Ortadoğu'da İsrail askerleri zulüm ediyorlar. İşte bizim cumhuriyetimizin olması, demokrasinin olması, ülkemizin, devletimizin olması, o yüzden önemli. Farklı ırklarımız, farklı mezheplerimiz, farklı partilerimiz olur ama ortak paydamız Türkiye. O yüzden ben tekrardan Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını mutlulukla kutluyorum. Nice nice bayramlar diliyorum Türk milletine. İnşallah kıyamete kadar Rabbim devam ettirsin diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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