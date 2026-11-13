Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçelievler'de lodosla devrilen ağaç 3 araca zarar verdi, sürücü yara almadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler'de lodosla devrilen ağaç 3 araca zarar verdi, sürücü yara almadı Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de lodosla devrilen ağaç 3 araca zarar verdi, sürücü yara almadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet olmak üzere park halindeki 3 araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu; araçlarda maddi hasar oluştu.

İstanbul Bahçelievler'de şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet olmak üzere park halindeki 3 araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. İşe gitmek üzere kamyonetine binen Yüksel Özden'in aracını çalıştırdığı sırada, şiddetli lodosun etkisiyle kökünden sökülen ağaç araçların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kamyonetteki Özden, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Özden, "Sabah saat 07.30 sıralarında işe gidecektim. Aracımı çalıştırdığım anda birden şiddetli bir çatırtı sesi duydum. Ağacın sağa sola sallandığını fark ettim ve bir anda aracın üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadım, adeta ölümden döndüm" dedi.

Özden'in ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ağaç, ekiplerin çalışmasının ardından araçların üzerinden kaldırıldı.

Yaralananın olmadığı olayda, Özden'in kamyoneti ile park halindeki diğer 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada

Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha
Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu