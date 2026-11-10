Bahçelievler'de Atatürk için 10 Kasım anma töreni saygı duruşuyla başladı

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Bahçelievler Belediyesi, 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk için Bahçelievler Hükümet Konağı'nda anma töreni düzenledi. Tören, saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bahçelievler Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ANMA PROGRAMI

Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen anma programında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, Cumhuriyetimizin kuruluş süreci ve bıraktığı miras bir kez daha hatırlandı. Öğrencilerden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Program kapsamında ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ve inkılaplarını yansıtan özel bir sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bahçelievler'de düzenlenen anma etkinlikleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına duyulan saygı ve minnet duygularıyla sona erdi.

'CUMHURİYETİMİZ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Aziz hatırası daima yaşayacak; bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı