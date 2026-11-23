Bilecik'te sağanak, alt geçitte su birikmesine yol açtı, sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'te akşam başlayan sağanak, bazı cadde ve yollarda su birikintisi oluşturdu. Bahçelievler ile Hürriyet arasındaki alt geçitte ve Küçük Sanayi Sitesi'nde su birikmesi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zorlandı; ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Bilecik'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Bahçelievler ve Hürriyet Mahalleleri arasındaki alt geçit ile Küçük Sanayi Sitesi'nde su birikmesi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zorlandı.
Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA