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Bahçelievler'de göçükte ölen 60 yaşındaki Hasan Uzunoğlu Esenyurt'ta toprağa verildi

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Bahçelievler'de göçükte ölen 60 yaşındaki Hasan Uzunoğlu Esenyurt'ta toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de göçükte ölen 60 yaşındaki Hasan Uzunoğlu Esenyurt'ta toprağa verildi
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Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan Hasan Uzunoğlu (60) hayatını kaybetti. Esenyurt'ta düzenlenen cenaze töreniyle İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verilen Uzunoğlu'nun kardeşi Muhittin Uzunoğlu yaralı kurtarıldı.

BAHÇELİEVLER'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden Hasan Uzunoğlu (60), Esenyurt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde dün saat 12.35 sıralarında inşaat alanında temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen Muhittin Uzunoğlu ve Hasan Uzunoğlu göçük altında kaldı. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışması sonucu Muhittin Uzunoğlu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Hasan Uzunoğlu için bugün Esenyurt, Kıraç Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Uzunoğlu, İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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