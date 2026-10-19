Bahçelievler'de 6 katlı apart otelde çıkan yangın kimse yaralanmadan söndürüldü

İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı apart otelde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 6 katlı apart otelden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangın sonrası binada inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı