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İstanbul Bahçelievler'de açılan züccaciye mağazasında açılışa özel indirimler izdihama neden oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan binlerce kişi, kapıların açılmasıyla içeri girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk sırasında bazı vatandaşlar yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

CADDEDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Şirinevler'de açılan mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar aynı anda içeri girmeye çalışınca büyük kalabalık yaşandı. Mağazanın bulunduğu cadde insan seline dönerken, bazı kişiler kalabalığın arasında yere düştü.

500 KİŞİLİK EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Mağaza yönetimi, yoğunluğu kontrol altında tutabilmek amacıyla yaklaşık 500 kişilik ekiple hizmet verdi. Yetkililer, izdihamın önüne geçmek için sık sık anons yaparak vatandaşları uyardı. Ancak alınan önlemlere rağmen mağaza önündeki kalabalık devam etti.

"FİYATLAR ÇOK UYGUN"

Mağaza sorumlusu Hayrullah Yücekaya, izdihamı önlemek için gerekli önlemleri aldıklarını ancak yoğunluğun önüne geçemediklerini söyledi. Yücekaya, 500 kişilik kadroyla hizmet verdiklerini belirterek mağazanın yılın 365 günü açık olduğunu ve vatandaşların yalnızca açılış döneminde değil, diğer günlerde de alışveriş yapabileceğini ifade etti.

Alışveriş için mağazaya gelen bir vatandaş ise fiyatların çok uygun olduğunu belirterek içeride arkadaşını kaybettiğini ve birlikte aldıkları çok sayıda eşyanın bulunduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı