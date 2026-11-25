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Siirt Belediyesi, kış mevsimi öncesinde yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek ve olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde yağmur suyu tahliye kapasitesini artırmaya yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında yağmur suyu tahliye hattı büyütülürken, ızgaraların yapım ve düzenlemeleri de tamamlandı.

Yapılan çalışmayla kış ayları öncesi yağmur sularının daha hızlı tahliye edilmesi, su birikintilerinin önlenmesi ve vatandaşların yağışlı havalarda güvenli ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA