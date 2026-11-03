Bilecik'te anaokulu öğrencileri 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde buluştu

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Bilecik'te anaokulu öğrencileri geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi.

Bilecik'te Bahçelievler Anaokulunda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde çocuklar, geleneksel oyunlarla eğlenirken sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, okul öncesi öğrencileri çeşitli oyunlarla bir araya geldi. Program kapsamında çocuklar 'Top Taşıma', 'Hareketli Çember' ve 'Çubuğu Düşürme' oyunlarını oynadı. Etkinliklerle çocukların hareket becerilerinin desteklenmesi, arkadaşlarıyla iş birliği yapmaları ve paylaşmanın önemini öğrenmeleri amaçlandı. Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasını hedefleyen programda, okul bahçesi çocukların birlikte vakit geçirdiği ve öğrenirken eğlendiği bir alana dönüştü.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, etkinlikte emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, "Oynayarak öğrenen, öğrenirken gelişen ve her adımda geleceğe umutla yürüyen çocuklarımızın heyecanına ortak olan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı