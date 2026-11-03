Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te anaokulu öğrencileri 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te anaokulu öğrencileri 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Bahçelievler Anaokulunda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu. Milli Eğitim Müdürlüğü programında çocuklar Top Taşıma, Hareketli Çember ve Çubuğu Düşürme oyunlarıyla hareket becerilerini geliştirip iş birliği ve paylaşmayı öğrendi.

Bilecik'te anaokulu öğrencileri geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi.

Bilecik'te Bahçelievler Anaokulunda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde çocuklar, geleneksel oyunlarla eğlenirken sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, okul öncesi öğrencileri çeşitli oyunlarla bir araya geldi. Program kapsamında çocuklar 'Top Taşıma', 'Hareketli Çember' ve 'Çubuğu Düşürme' oyunlarını oynadı. Etkinliklerle çocukların hareket becerilerinin desteklenmesi, arkadaşlarıyla iş birliği yapmaları ve paylaşmanın önemini öğrenmeleri amaçlandı. Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasını hedefleyen programda, okul bahçesi çocukların birlikte vakit geçirdiği ve öğrenirken eğlendiği bir alana dönüştü.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, etkinlikte emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, "Oynayarak öğrenen, öğrenirken gelişen ve her adımda geleceğe umutla yürüyen çocuklarımızın heyecanına ortak olan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

2026 yılında bu fiyata döner satıyor! Gören bir daha bakıyor
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Fon soruşturmasında yeni dalga! 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Fon soruşturmasında yeni dalga! 6 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü

İstanbul'da kabus anları kamerada