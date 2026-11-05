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Bahçelievler'de inşaat kazısında toprak kaydı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

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Bahçelievler'de inşaat kazısında toprak kaydı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de inşaat kazısında toprak kaydı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
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Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki inşaat sahasında temel kazısı sırasında toprak ve balçık yığını işçilerin üzerine doğru kaydı. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ve AFAD ekipleri, toprak altında bulundukları tahmin edilen 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(İSTANBUL) Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri toprak altında bulundukları tahmin edilen iki kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay öğle saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak üzerindeki inşaat halindeki binada kazı çalışması sırasında yaşandı. Toprak ve balçık yığını işçilerin üzerine doğru kaydı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yığın altında kaldığı tahmin edilen 2 kişiye ulaşabilmek için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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