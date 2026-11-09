Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İddiaya göre Bahçelievler'de kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Bahçelievler'de kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan öldü Haber Videosunu İzle
İddiaya göre Bahçelievler'de kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan öldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İddiaya göre Bahçelievler'deki inşaatta kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

BAHÇELİEVLER'deki bir inşaat alanında kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı.

Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 14.15 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında Mustafa Ç. yönetimindeki 34 NS 0958 plakalı kamyonla duvar arasına sıkışan inşaat işçisi Kenan Özkan ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunan Kenan Özkan, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Özkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaza sonrası kamyon şoförü Mustafa Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilen şüpheli şoför polis merkezine götürüldü. Diğer yandan Kenan Özkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan telsim alındı. Özkan'ın cenazesi Cumartesi günü Bağcılar'da bulunan Bedir Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kanarya Mezarlığı'nda defnedildi.

'KANLAR İÇERSİNDEYDİ'

Olayı görür görmez yardıma koşan esnaf Mehmet Güney, "Kamyonun arkasına girdiği sırada kepçe sıkıştırdı. Kanlar içerisindeydi birşey yapamadık. Büyük ihtimalle olay yerinde öldü; çünkü baktığımızda nabzı atmıyordu. Ardımdan ambulansla ve olay yeri inceleme ekipleri geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu'nu deliye döndüren sözler: Hiç canın çekmiyor mu?
5,5 kiloluk Aybüke bebek annesinin bağışladığı karaciğerle hayata tutundu! Uzmanlardan sarılık uyarısı

Anne sütü sarılığı sandılar! 5,5 kiloluk bebeği annesi kurtardı
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir

Türkiye'nin yanı başında işgal senaryosu! Korkunç plan deşifre oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında

Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı21

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Üst düzey iki isim daha tutuklandı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı11

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek