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Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı

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Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
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İstanbul Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden Muhittin Uzunoğlu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, Hasan Uzunoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldı.

  • Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.
  • Göçükten kurtarılan Muhittin Uzunoğlu (60) hastaneye kaldırıldı, kardeşi Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
  • Olay, saat 12.35 sıralarında Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi'ndeki inşaatta yağış nedeniyle ıslanan toprağın kayması sonucu meydana geldi.

Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte kalan 1 işçi kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Toprak altında kalan işçilerin Muhittin Uzunoğlu (60) ve Hasan Uzunoğlu kardeşler olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhittin Uzunoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uzunoğlu, hastaneye kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda toprak altındaki ikinci işçiye ulaşıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ÇIKARILAN VATANDAŞIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Yaşanan toprak kayması hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Maalesef Bahçelievler'de bir inşaat kuyu temel kazısı sırasında bir toprak kayması meydana geldi. AFAD, itfaiye yetkililerimizin tamamı burada. Devletimiz, belediyemiz, Bahçelievler Belediyemiz burada. İtfaiye ekiplerimiz burada. Hep beraber çalışıyoruz. Bir yurttaşımızı canlı olarak aldık. Çıkarılan vatandaşımızın sağlık durumu iyi" dedi.

"TOPRAK ÇOK ISLAK OLDUĞU İÇİN KAYMA MEYDANA GELDİ"

Semih Dalfesoğlu, "Biz çalışıyorduk. Ambulans ve itfaiyeler geldi. Bir gürültü duymadık sonradan haberimiz oldu. Ekipler yardımcı olmaya çalıştılar. İki kişiden biri sağ olarak çıkarıldı. Kentsel dönüşümde olan bir yer. Beton çalışması, kuyu temeli yapılıyordu. Yağmur yağdığı için birkaç gündür, toprak çok ıslak olduğu için burada bir kayma meydana geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

Allah rahmet etsin. olan hep garibana oluyor. boğazda ingiliz elçi ile rakı içenler de sadece garibanlığın sömürüsünü yapıyor

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