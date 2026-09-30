Haberler

Bahçelievler'de 3 çocuk annesi kadının ölümünde ağırlaştırılmış müebbet istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de 3 çocuk annesi kadının otel odasında eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi; raporda vücudunda 22 kesici delici alet yarası tespit edildi.

Bahçelievler'de, 3 çocuk annesi kadının eski eşi tarafından otel odasında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanığın suçu alkolün etkisiyle işlediğini iddia ettiği, olay günü maktülün telefonunun sürekli çalmasından dolayı rahatsız olduğunu belirttiği kaydedildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler'de, 3 Nisan 2026 tarihinde, 3 çocuk annesi Yonca Kölge (28)'nin bir otel odasında, eski eşi Salih Birinci (30) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına'nca hazırlanan iddianamede, Yonca Kölge 'maktul', Salih Birinci ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanık Birinci'nin otele Kölge ile beraber girdiği, ancak tek başına ayrıldığı belirtildi.

"Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi"

Sanık Birinci'nin olay sonrası polis ekiplerince Arnavutköy'de bir inşaatta yakalandığının kaydedildiği iddianamede, sanığın bir başka suçtan hükümlü olduğu, cezaevinden 26 Mart tarihinde izinli olduğu anlatıldı. Öte yandan iddianamede, sanığın ifadesi de yer aldı. Sanık ifadesinde, "Olay günü maktul beni aradı, bunun üzerine buluştuk. Yurtta olan çocuklarımızı ziyarete gittik. Daha sonra alkol satın alarak otele geçtik. Birlikteyken, telefonun sürekli çalmasından rahatsız oldum ve Yonca'nın elinden telefonunu alıp camdan attım. Bunun üzerine Yonca, bıçak çıkararak, 'bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım' dedi. O sırada ben de bir bıçak alıp, rastgele savurdum. Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi" diye konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

İddianamede, maktule yapılan ölü muayene raporunda, vücudunda 22 kesici, delici alet yaralanması tespit edildiği bilgisi de yer aldı. Hazırlanan iddianamede, sanık Salih Birinci'nin 'kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Zeynel Emre'nin Hayrettin Koç hakkındaki iddialarına avukatından yanıt: Borsa ve kripto hesabı dahi yok

Fon krizinde okların döndüğü isimden YENİ Parti Sözcüsü Emre'ye yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı

Bu adam delirmiş! Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı
İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı

5 gollü şahane maçı unutturan görüntü! Tüm stat ayağa kalktı
Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu! 'Metres' sözünün perde arkasını anlattı

Adliye çıkışında konuştu! "Metres" sözünün perde arkasını anlattı
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah hakkında olay iddia: Kaçıp gitti

Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi

Anadolu Efes, Real Madrid'i ülkesine eli boş gönderdi
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

İstanbul'da infial yaratan olay! Genç doktor sapığı böyle ifşa etti