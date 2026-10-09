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Maltepe'deki facianın ardından herkes bu binayı konuşuyor

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Maltepe'deki facianın ardından herkes bu binayı konuşuyor
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İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasının ardından Bahçelievler'de görüntülenen bir apartman dikkat çekti. Üst katlarındaki çıkıntılar ve farklı cephe yapısıyla öne çıkan binanın fotoğrafı, yapı güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

  • İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de 7 katlı bir binanın alt üç katının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralı kurtarıldı.
  • Bahçelievler'de görüntülenen bir apartmanın üst katlarının alt bölümlerden farklı hizalarda yükseldiği ve bazı katlarının dışarıya çıkıntı yaptığı görüldü.
  • Bahçelievler'deki apartmanın ruhsat durumu, taşıyıcı sistemi ve depreme dayanıklılığı hakkında doğrulanmış teknik inceleme bilgisi bulunmuyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Bahçelievler'de görüntülenen bir apartman dikkat çekti. Üst katlarının farklı hizalarda yükseldiği görülen binanın sıra dışı mimarisi, yapı güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ÜST KATLARINDAKİ ÇIKINTILAR DİKKAT ÇEKTİ

Bahçelievler'de çekilen fotoğrafta, apartmanın üst katlarının alt bölümlerden farklı bir cephe düzenine sahip olduğu görülüyor. Bazı katların dışarıya doğru çıkıntı yapması ve en üst bölümdeki yapılaşma, binanın görünümünü diğer apartmanlardan ayırıyor. Binanın bitişiğinde boş bir arsa bulunurken, zemin katında kepenkli bölümler yer alıyor.

MALTEPE'DEKİ FACİADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de 7 katlı bir binanın alt üç katının çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaşanan facia, İstanbul'daki yapıların güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, Bahçelievler'deki apartmanın görüntüsü de dikkatleri üzerine çekti.

BİNANIN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEKNİK BİLGİ BULUNMUYOR

Bahçelievler'deki apartmanın ruhsat durumu, taşıyıcı sistemi ve depreme dayanıklılığı hakkında henüz doğrulanmış bir teknik inceleme bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle binanın dış görünümünden hareketle kaçak yapılaşma bulunduğu veya yapının riskli olduğu yönünde kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımücahid:

Yahu İstanbul koca bir ülke gibi,kalabalık şehir,işin tuhafı İstanbul da yüzde elli böyle çürük bianalar var ve hiç bir şey yapılmıyor,sadece seyrediyoruz!Zengin,Tefeci müteaahhitler ise bu riskli işlerden uzak duruyorlar,Sadece Toki başarabilir bu çıkmazı?

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