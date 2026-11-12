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Bahçelievler'de narkotik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı

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Bahçelievler'de narkotik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de narkotik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda esrar, eroin ve uyuşturucu haplar ile 31 bin 580 TL, 101 dolar ve 50 euro nakit ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gerçekleştirilen narkotik çalışmasında şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda esrar, eroin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Ayrıca 31 bin 580 TL, 101 dolar ve 50 euro nakit paraya el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Bahçelievler'de 10 Kasım 2026 tarihinde bulunan bir sokakta motosikletle olay yerine gelen 2 şahsın aynı sokakta bulunan başka bir şahıs ile görüşmeye geldiği görüldü. Şahısların hareketleri şüpheli görülerek kimlik kontrolü yapılmak istendi. Bu esnada şüphelilerden birinin yere bir materyal attığı tespit edildi. T.A. (23), İ.C.Ç. (24), Y.E.S. (18) isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Evlerde uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan kontrollerde, yere atılan materyalin satışa hazır vaziyette esrar olduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede ise motosikletin ön kısmına gizlenmiş bir bölmede 13.32 gram uyuşturucu madde saklandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında; şüpheli şahısların ikametleri tespit edilmiş, ikamette yapılan aramalarda; 18 adet uyuşturucu hap, 25,68 gram esrar, 0,93 gram eroin, 31 bin 580 TL nakit para, 101 dolar, 50 euro ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Y.E.S. isimli şahıs serbest bırakılırken, İ.C.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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