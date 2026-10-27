Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkıldı, 20 daire tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkıldı, 20 daire tahliye edildi Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkıldı, 20 daire tahliye edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı gece saatlerinde yıkıldı. Bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edilirken, sokak güvenlik şeridiyle trafiğe kapatıldı.

BAHÇELİEVLER'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu bitişiğindeki 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. İnşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokağa güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. İki binaya ait bahçe duvarının da yıkıldığı görüldü. İnşaatın bitişiğinde bulunan iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verilirken, binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 120 sitede yayınlandı.
Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler

8 dakikada maçı çevirdiler! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Çılgın Bediş'in Ayşegül'üydü! Şimdiki mesleğini duyan şaşırıyor

Çılgın Bediş'in Ayşegül'üydü! Şimdiki mesleğini duyan şaşırıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı

Avrupa alev alev! Ordu şehre indi
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara

5 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde

Maça damga vuran kare!

İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in eski partneri yıllar sonra ortaya çıktı
Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Kulisler hareketlendi

Kazan kaynıyor: CHP'li 3 başkan daha AK Parti yolunda

Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi

Ortalığı karıştıran pozisyon!

Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

Geçmişte SPK'nın kritik isimlerindendi! Fon skandalında tutuklandı