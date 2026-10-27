Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkıldı, 20 daire tahliye edildi

BAHÇELİEVLER'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu bitişiğindeki 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. İnşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokağa güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. İki binaya ait bahçe duvarının da yıkıldığı görüldü. İnşaatın bitişiğinde bulunan iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verilirken, binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı