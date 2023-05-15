Bafra Haberleri - Bafra Haber - Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da: "Sakın Şöyle Bir Rehavete Kapılmayın; 'Ya Bir Oydan Ne Olacak, Bir Şey Olmaz, Ben de Sandığa Gitmeyeyim'. Hayır....

Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar. Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz"

Enuygun'dan 19 Mayıs tatili için üç günlük rota önerileri

Samsun'da kamyonetle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

Erdoğan: '14 Mayıs çok önemli, ülkemiz ve geleceğimiz adına çok büyük karar vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Bay Bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bay bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz"

Samsun Valisi Dağlı'dan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile ilgili açıklama Açıklaması

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