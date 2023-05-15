Bafra Haberleri - Bafra Haber - Haberler

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Bafra Haberleri

Bafra haber, Bafra son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Samsun'da yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

Samsun'da yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

Bafra - 2 Saat Önce
Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bafra - 13.05.2023
19 Mayıs Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası Bafra'da yapıldı

19 Mayıs Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası Bafra'da yapıldı

Bafra - 13.05.2023
Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da: 'Sakın Şöyle Bir Rehavete Kapılmayın; 'Ya Bir Oydan Ne Olacak, Bir Şey Olmaz, Ben de Sandığa Gitmeyeyim'. Hayır....

Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da: "Sakın Şöyle Bir Rehavete Kapılmayın; 'Ya Bir Oydan Ne Olacak, Bir Şey Olmaz, Ben de Sandığa Gitmeyeyim'. Hayır....

Bafra - 12.05.2023
Ragbi Milli Takımı'nda Samsun'dan Mehmet Emin Kılıç da yer alıyor

Ragbi Milli Takımı'nda Samsun'dan Mehmet Emin Kılıç da yer alıyor

Bafra - 12.05.2023
Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

Bafra - 11.05.2023
Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı

Bafra - 11.05.2023
Bafra'da Trafik Haftası etkinlikleri

Bafra'da Trafik Haftası etkinlikleri

Bafra - 11.05.2023
Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Bafra - 11.05.2023
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bafra - 11.05.2023
Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bafra - 11.05.2023
Bakan Soylu: 'Tayyip Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar. Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz'

Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar. Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz"

Bafra - 11.05.2023
Bakan Soylu 'Erdoğan gitsin' diyenleri hedef aldı: 14 Mayıs'tan sonra üzerinizde tepineceğiz

Bakan Soylu "Erdoğan gitsin" diyenleri hedef aldı: 14 Mayıs'tan sonra üzerinizde tepineceğiz

Bafra - 11.05.2023
Örtü altı sebzeye gübre desteği

Örtü altı sebzeye gübre desteği

Bafra - 10.05.2023
Enuygun'dan 19 Mayıs tatili için üç günlük rota önerileri

Enuygun'dan 19 Mayıs tatili için üç günlük rota önerileri

Bafra - 10.05.2023
Alaçam'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Alaçam'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bafra - 10.05.2023
Samsun'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bafra - 09.05.2023
Samsun'da kamyonetle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol

Samsun'da kamyonetle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol

Bafra - 09.05.2023
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

Bafra - 09.05.2023
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Bafra - 09.05.2023
Otomobilin çarptığı yaya havada takla attı

Otomobilin çarptığı yaya havada takla attı

Bafra - 09.05.2023
Güce'de şehit mezarlarında düzenleme çalışması yapıldı

Güce'de şehit mezarlarında düzenleme çalışması yapıldı

Bafra - 09.05.2023
Samsun'da kamyonetin çarptığı yaya hastanede öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı yaya hastanede öldü

Bafra - 08.05.2023
Belediye aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Belediye aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bafra - 08.05.2023
Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bafra - 08.05.2023
Millet İttifakı'nda yer alan partilerin Samsun il başkanları basın açıklamasında bulundu

Millet İttifakı'nda yer alan partilerin Samsun il başkanları basın açıklamasında bulundu

Bafra - 08.05.2023
Samsun'da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Samsun'da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Bafra - 08.05.2023
Samsun'da otomobille bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Samsun'da otomobille bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bafra - 08.05.2023
Samsun'da bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Samsun'da bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bafra - 08.05.2023
Samsun'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı

Samsun'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı

Bafra - 07.05.2023
Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Bafra - 06.05.2023
Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bafra - 06.05.2023
Bafra'da anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

Bafra'da anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

Bafra - 06.05.2023
Samsun'da 6 firari hükümlü yakalandı

Samsun'da 6 firari hükümlü yakalandı

Bafra - 05.05.2023
Erdoğan: '14 Mayıs çok önemli, ülkemiz ve geleceğimiz adına çok büyük karar vereceğiz'

Erdoğan: '14 Mayıs çok önemli, ülkemiz ve geleceğimiz adına çok büyük karar vereceğiz'

Bafra - 04.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '14 Mayıs çok önemli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '14 Mayıs çok önemli'

Bafra - 04.05.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Samsun mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Samsun mitinginde konuştu: (3)

Bafra - 04.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz, Bay Bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Bay Bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz"

Bafra - 04.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz, bay bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bay bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz"

Bafra - 04.05.2023
7'li Ragbi Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na Bafra ekibi de katılacak

7'li Ragbi Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na Bafra ekibi de katılacak

Bafra - 04.05.2023
Bafra'da 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek

Bafra'da 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek

Bafra - 04.05.2023
Samsun'da bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı salıverildi

Samsun'da bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı salıverildi

Bafra - 04.05.2023
Samsun'da bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı

Samsun'da bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı

Bafra - 03.05.2023
Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun'a kurulacak

Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun'a kurulacak

Bafra - 03.05.2023
Bafra'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile bıçak bulunan 3 zanlı yakalandı

Bafra'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile bıçak bulunan 3 zanlı yakalandı

Bafra - 03.05.2023
Samsun Valisi Dağlı'dan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile ilgili açıklama Açıklaması

Samsun Valisi Dağlı'dan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile ilgili açıklama Açıklaması

Bafra - 03.05.2023
Samsun'da ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Samsun'da ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Bafra - 03.05.2023
Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun'a kurulacak

Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun'a kurulacak

Bafra - 03.05.2023
Üreticiye yağlık ayçiçeği tohumluğu desteği

Üreticiye yağlık ayçiçeği tohumluğu desteği

Bafra - 03.05.2023
'Bir Bilenle Bilge Nesil' kompozisyon yarışmasının kazananlarına ödül

'Bir Bilenle Bilge Nesil' kompozisyon yarışmasının kazananlarına ödül

Bafra - 03.05.2023

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