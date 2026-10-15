YENİ Parti Bafra İlçe Başkanı Dönüm, TMO'nun 2026 çeltik fiyatlarına tepki gösterdi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- YENİ Parti Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 yılı çeltik fiyatlarına tepki gösterdi. Bafra Sanayi Sitesi önünde açıklama yapan Dönüm, açıklanan fiyatların üreticinin maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

YENİ Parti Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, çeltik fiyatlarına ilişkin Bafra Sanayi Sitesi önünde açıklama yaptı. Dönüm, şunları söyledi:

"Bafra'da çeltik üreticisi kazanmazsa sanayi esnafı para kazanamaz. Çeltik üreticisi kazanmazsa Bulvar, Beş Yol esnafı para kazanamaz. Çeltik üreticisi para kazanmazsa gelecek yıl ürününü ekemez ve emeklimiz, memurumuz, işçimiz daha yüksek fiyatla gıda tüketmek zorunda kalır. Bafra'da çeltik üreticisi kazanamazsa Türkiye kazanamaz.

"TMO 2026 YILI ÇELTİK FİYATLARINI AÇIKLADI"

13 Ekim Salı günü Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı çeltik ekim fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlar geçen yılın fiyatlarına göre yüzde 12 ile yüzde 18 daha fazla. Ülkemizde enflasyon malum.

Geçen yıla göre bu yükü fiyat artışları TÜİK verilerine göre yüzde 35 civarında. TÜİK verilerine ne kadar inanabilirsek. Tarımsal girdi maliyetlerindeki artış yüzde 80'in üzerinde. Mazotun, gübrenin bugünkü fiyatları malum. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çeltik üreticisine önerdiği fiyat enflasyonun dahi resmi enflasyonun dahi yarısı oranında.

"1 KİLOGRAM ÇELTİĞİN MALİYETİ YAKLAŞIK 47 TL"

Bölge Ziraat Odaları, üretici birlikleri ve kooperatiflerle birlikte Bafra bölgesinde 1 kilogram çeltiğin maliyetini hesapladılar. Hesaplanan maliyet yaklaşık 47 TL. Kimse Bafra'da çeltik 45 lira diye kendini kandırmasın. Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı fiyat baremlerine göre Bafra'da üretilen çeltiğin çok büyük bir kısmı 32 lirayla 38 lira arasında.

Bu rakamlara göre çiftçimiz yaklaşık iki katına çıkan maliyetlere rağmen çeltiğini geçen sene sattığı fiyatın daha altında bir fiyata satmak zorunda kalacak. Biz aylardır bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Çeltik üreticimiz bununla karşılaşmasın diye mücadele vermeye çalışıyoruz. Bafra İlçe Örgütü olarak sürekli çeltik üreticimizin sorunlarıyla ilgili sahadayız.

"MURAT ÇAN, BAFRA'DA VE TBMM'DE ÜRETİCİNİN SESİ OLMAYA GAYRET EDİYOR"

YENİ Parti Samsun Milletvekilimiz Murat Çan gerek Bafra'da sahada gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeltik üreticimizin sesi olmaya gayret ediyor. Daha birkaç hafta önce dört milletvekilimizle birlikte Bafra'da, sahada, tarlada üreticilerimizle bir araya gelip bu sorunları gündeme taşımaya çalıştık.

YENİ Parti Tarım ve Orman Politikaları Başkanımız Sencer Solakoğlu geçtiğimiz hafta sonu Bafra'dan çeltik üreticileriyle uzun çalışmalar gerçekleştirdi. Hem bu sorunların gündeme getirilmesi için kendilerine destek olmaya çalıştı hem de YENİ Parti iktidarında üreticimiz nasıl kazanacak, nasıl bu sorunları aşacak onların yöntemlerini anlattı.

"BAFRA ÜRETİCİSİNİN DERDİNİ HAYKIRDI"

Daha dün sabah Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında kürsüden Bafra üreticisinin derdini haykırdı.

10 gün önce 600'ün üzerinde traktörle Bafra çiftçimiz eylem yaparak sesini, iktidarı duyurmak için mücadele etti. Ancak maalesef sağır sultanlar sesimizi duymadılar.

"ARTIK BU SESİ DUYUN"

Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm yetkililerine sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin Samsun milletvekillerine sesleniyorum, il başkanına, ilçe başkanlarına sesleniyorum. Artık bu sesi duyun. Çiftçimiz, üreticimiz batıyor, esnafımız batıyor, tüccarımız, sanayicimiz batıyor. Buna daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Bunu daha ne kadar görmezden geleceksiniz? İnanın merak ediyoruz.

"SANDIK KURULDUĞUNDA ÜRETİCİ DE SİZE SIRTINI DÖNECEKTİR"

Bugün siz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak çeltik üreticimize sırtınızı döndünüz. Ama bilin ki sandık kurulduğunda yapılacak ilk seçimde bu üretici de size sırtını dönecektir. Biz YENİ Parti olarak çiftçimiz için, üreticimiz için, Bafra için aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA