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Samsun Bafra'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Samsun Bafra'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

?Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi (37) yakaladı.

?Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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