Samsun 19 Mayıs'ta otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun 19 Mayıs'ta otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun-Bafra kara yolu Dereköy mevkisinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Araçtakilerden biri kaldırıldığı OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ahmet D. (78) idaresindeki 34 TF 6529 plakalı otomobil, Samsun- Bafra kara yolu Dereköy mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ahmet D. ile araçta bulunan Mustafa Ş. (57), Ayşe Ş. (60) ve Feyzullah Ş. (26) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mustafa Ş. (57), kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.