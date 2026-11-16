Samsun Bafra'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Samsun Bafra'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (34) isimli şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı