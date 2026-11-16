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Samsun Bafra'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (34) isimli şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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