Samsun Bafra'da motosikleti devrilen sürücü hastanede kurtarılamadı

Samsun Bafra'da motosikleti devrilen sürücü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde 11 Ekim'de devrilen motosikletin sürücüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sarıköy Mahallesi'nde 11 Ekim'de Efe Soruklu'nun (18) kullandığı 55 APT 932 plakalı motosiklet devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Soruklu, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Soruklu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA