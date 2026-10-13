Haberler

Samsun Bafra'da motosikleti devrilen sürücü hastanede kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde 11 Ekim'de devrilen motosikletin sürücüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıköy Mahallesi'nde 11 Ekim'de Efe Soruklu'nun (18) kullandığı 55 APT 932 plakalı motosiklet devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Soruklu, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Soruklu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Trump’ın Yunanistan Büyükelçisi yaptığı eski gelini Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi

Eski gelinini büyükelçi yapmıştı: Yolsuzluk iddiaları başını yaktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı

Skandal çağrı! Vatandaşın ucuza doyması balıkçıları rahatsız etti
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Ünlü oyuncunun son durumu doktorları bile şaşırttı
İşten çıkarılma korkusuyla yağmurda çalıştılar! 19 yaşındaki Mazlum akıma kapılıp hayatını kaybetti

Çalışmak istemediler, şef ısrar etti! 19 yaşındaki Mazlum öldü
Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayamıştı! Cezası belli oldu

Eşine de çocuğuna da dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu
Eskişehir'de 2 kadın hırsız yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı

İki kadın yakayı ele verdi! Üzerlerinden servet çıktı
Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Metrekareye 70 kilo yağış! İstanbul için alarm verildi

Metrekareye 70 kilo yağış! İstanbul için alarm verildi