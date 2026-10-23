Samsun Bafra'da otomobil bisiklet sürücüsüne çarparak ağır yaraladı

Samsun Bafra'da otomobil bisiklet sürücüsüne çarparak ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun’un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolunda otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Hava Nur K. idaresindeki 55 AHD 111 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Ömer Faruk Gezici'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı