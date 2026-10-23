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Samsun Bafra'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Samsun Bafra'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Samsun'un Bafra ilçesinde Üçpınar Mahallesi'nde tarlada kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti; ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ahmet Soruklu (73) yönetimindeki 55 HE 119 plakalı traktör, Üçpınar Mahallesi'nde tarlada kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Soruklu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
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