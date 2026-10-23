Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ Eczacılık öğrencileri batık minare ve Kuş Cenneti'ni gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OMÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri için Bafra Gençlik Merkezi organizasyonuyla batık minare ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kapsayan doğa gezisi düzenlendi. Gezide öğrenciler endemik, tıbbi ve aromatik bitki örtüsü hakkında bilgilendirildi ve bisiklet turu yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik batık minare ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kapsayan doğa ve inceleme gezisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bafra Gençlik Merkezi organizasyonu ve Bafra Yurt Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programa Bafra Eczacılık Fakültesi öğrencileri katıldı.

Program kapsamında Altınkaya Barajı'nın su tutmasıyla su altında kalan Boğazkaya Mahallesi'ndeki batık minareyi ziyaret eden öğrenciler, ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Deltadaki endemik, tıbbi ve aromatik bitki örtüsü hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerince bilgilendirilen öğrenciler, bisiklet turuyla bölgeyi inceledi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla teknik gezilerin devam edeceğini ifade etti.

Bafra Yurt Müdürü Muhammet Emin Albayrak ise gezi sayesinde Bafra'nın üniversiteli gençlere tanıtımını sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Böyle bir şey nasıl olabilir? İki farklı seçim anketi yapıldı, ikisinin de birbiriyle alakası yok

İki farklı firma seçim anketi yaptı, çıkan sonuç şaşırttı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! Gören tanıyamıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Piyasalar allak bullak, 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi