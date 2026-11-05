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Samsun Bafra'da motokurye kamyonetle çarpıştı ve yaralandı, kaza anı kamerada

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Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuryenin tedavisi sürerken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motokurye yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Gençlik Caddesi ile Zeki Müren Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye İlhan Dinçer idaresindeki 55 AKP 788 plakalı motosiklet, Özay Gönlüm Caddesi'nden Barış Manço Caddesi'ne geçmek üzere kavşağa giren Şefik Şenol (53) yönetimindeki 55 AFU 306 plakalı kasa kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Cadde üzerindeki esnaf, kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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